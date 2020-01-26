Gürsel Aksel kimdir? Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, 26 Ocak 2020 Pazar günü oynanan Beşiktaş maçı ile Gürsel Aksel'in ismini taşıyan yeni stadyumuna kavuştu. 'Koca Kaptan' lakaplı Gürsel Aksel, sarı kırmızılı ekibin tarihinde önemli bir yer tutuyor. 1978 yılında hayatını kaybeden isim hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşların araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, Gürsel Aksel kimdir? Merak edilen bilgiler haberimizde.

GÜRSEL AKSEL KİMDİR?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1937 yılında dünyaya gelen Gürsel Aksel ile ağabeyi Güler Aksel, 1955'te Manisa Gençlik'te forma giydikleri dönemde Göztepe'ye transfer oldular. Gürsel Aksel'in ağabeyi Güler, Göztepe'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçti.

1955'ten itibaren Göztepe formasını çıkarmayan Gürsel Aksel, 1959'da başlayan Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte ligde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda bulunan Gürsel Aksel, attığı 79 golle, 145 gol kaydeden Fevzi Zemzem'den sonra en golcü isim unvanına sahip.

A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Ümit Milli Takım ve Ordu Milli Takımları'nda da görev yapan Gürsel Aksel, A Milli Takım formasıyla çıktığı 3 müsabakada 1 gol kaydetti.

Gürsel Aksel, Göztepe'de 1975-1976 sezonunda görev yapan İngiliz teknik adam Oscar Hold'un görevden ayrılmasının ardından ligin son 4 maçında sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör olarak görev yaptı. Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'da da teknik direktörlük görevi yaptı.

Rize'de görev yaptığı dönemde 12 Ekim 1978 günü bir benzin istasyonuna gaz almak için giden Gürsel Aksel, meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybetmişti. Dilek Aksel'le evli olan ve henüz 41 yaşında hayatını kaybeden Gürsel Aksel'in Esra ve Namık isminde iki çocuğu bulunuyordu.

Gürsel Aksel'in vefatının ardından 23 Kasım 1978'de Göztepe Stadı'nın ismini Gürsel Aksel Stadı olarak değiştirilmişti. Gürsel Aksel ismi 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkeziyle yaşamaya devam edecek.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 25 bin 35 kişilik kapasiteye sahiptir.