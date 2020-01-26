İH Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Topladığı 30 puanla 6. sırada yer alan sarı kırmızılılarda, mutlak galibiyet parolası belirlendi. Ev sahibi Konyaspor da güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu mücadele yaklaştıkça, 'Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
ÜÇ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak.
Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.
Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.
MÜCADELE ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR