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'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim

'in 19'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılıların dünya yıldızı sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maç sonunda açıklama yapan Falcao, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. 'a girip, ne olduğuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 21:12 ABONE OL
Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Radamel Falcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Radamel Falcao, "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" dedi

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Radamel Falcao'dan sakatlık açıklaması: Risk almak istemedim
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