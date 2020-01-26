TFF 1. Lig

BUGÜN NELER OLDU

Son 3 maçta 5 puan toplayan Giresunspor, yakın takipçilerinden Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golerini Ahmet İlhan Özek (2) atarken, konuk takımın tek sayısı Bahdır'dan geldi.Başkent derbisinde oynanan maçta Osmanlıspor ve Keçiörengücü golsüz berabere kaldı. Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 76'da ev sahibi ekipte Halil İbrahim kırmızı kart gördü. Keçiörengücü, puanını 29'a Osmanlı da 17'ye yükseltti.İkı maçtır 3 puana hasret Altay, evinde İstanbulspor'u 1-0 yendi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 7. dakikada Yılmaz Özeren kaydetti. Altay puanını 27'ye çıkarerken, İstanbulspor ise 20 puanda kaldı.