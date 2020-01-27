Beşiktaş darmadağın

GÖKHAN

Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasının ardından ilk maçına çıkanEn beklenmedik olanı ise genç Rıdvan Yılmaz'dı. Ancak ilk lig maçı olmasına rağmen iyi bir görüntü sergiledi.yeni stadının açılışına yüksek heyecan ve konsantrasyonla çıkan rakibi karşısında hücum organizasyonu noktasında çok zorluk yaşadı. İlk yarı taraftar gücüyle baskısını zirveye taşıyan Göztepe, 2-1'lik skorla soyunma odasına girdi.yarıda hakem Hüseyin Göçek'in birden fazla tartışmalı düdüğü Beşiktaş'ta sinirleri gerdi.net pozisyonlardan faydalanamadı.bir üç puan daha kaybeden Beşiktaş, son 9 resmi maçında 8 mağlubiyet aldı veBeşiktaş'ın bu kötü durumdan çıkışı için yönetimin teknik direktörü bir an evvel belirleyip kadroyla ilgili radikal kararlar alması gerekecek.BEŞİKTAŞ'TA 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, dün sol bekte görev yaptı ve siyah-beyazlı forma ile ilk kez bir lig maçının 11'inde yer aldı. Abdullah Avcı dönemi sonrası yedek kulübesinin yaş ortalamasının düşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Eksiklerin çokluğunda ilkay İşler (18), Kartal Yılmaz (19), Ersin Destanoğlu (19), Güven Yalçın (21), Utku Yuvakuran (22) takımın genç isimleri olarak kulübede bekledi.BEŞIKTAŞ, Göztepe karşısına kadrosunda önemli değişikliklerle çıktı. Rebocho yönetim kararıyla oynatılmazken, Caner Erkin arka adalesindeki ağrılar; Gökhan Gönül de gribal enfeksiyon nedeniyle yedek soyundu. Teknik sorumlu Şenol Fidan, maç kötü gidince iki futbolcuyu da sonradan oyuna dahil etti. Bu arada Elneny cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Necip Uysal da dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.TEKNİK sorumlu olarak Beşiktaş'ı sahaya çıkaran Şenol Fidan, şanssızlıktan yakındı. Fidan, "Kaptırdığımız bir pozisyondan gol yedik.Bir şeyleri vermemek için direniyorlar. Üzerimizde kara bulutlar var.diye konuştu.