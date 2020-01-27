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'ta sıcak transfer gelişmesi! , 'da

'ın 2012-2013 sezonu öncesinde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer ettiği orta saha oyuncusu 8 sezonluk maceranın ardından siyah beyazlı kulüpten ayrılıyor. 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Hollanda ekibi 'a kiralanıyor.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 19:03 ABONE OL
Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi! Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 19 maçta 30 puan toplayan ve 7. sırada bulunan 'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte 2012-2013 sezonundan bu yana forma giyen takımdan ayrılıyor.

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Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi! Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da
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