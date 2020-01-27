Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmesi! Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 19 maçta 30 puan toplayan ve 7. sırada bulunan Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte 2012-2013 sezonundan bu yana forma giyen Oğuzhan Özyakup takımdan ayrılıyor.