Galatasaray'da ayrılık: Steven Nzonzi, Rennes'e kiralandı

Galatasaray Kulübü sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi 13 Aralık 2018 tarihinde süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Fransız orta saha oyuncusu, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue) ekiplerinden Rennes'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Nzonzi 1 asist yaptı.

Rennes, Ligue 1'de oynadığı 21 maçta 37 puan topladı ve PSG ile Marsilya'nın arkasında sıralamanın üçüncü basamağında yer alıyor.