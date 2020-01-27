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'da ayrılık: Steven Nzonzi, Rennes'e kiralandı

'da 13 Aralık 2019 tarihinde disiplin davranışları gerekçe gösterilere kadro dışı bırakılan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'e kiralandı. Sarı kırmızılı kulüple bu sezon 15 resmi maçta görev alan Nzonzi 1 asist yaptı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:42 ABONE OL
Galatasaray'da ayrılık: Steven Nzonzi, Rennes'e kiralandı

Galatasaray Kulübü sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi 13 Aralık 2018 tarihinde süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Fransız orta saha oyuncusu, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue) ekiplerinden Rennes'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta görev alan Nzonzi 1 asist yaptı.

Rennes, Ligue 1'de oynadığı 21 maçta 37 puan topladı ve PSG ile Marsilya'nın arkasında sıralamanın üçüncü basamağında yer alıyor.

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Galatasaray'da ayrılık: Steven Nzonzi, Rennes'e kiralandı
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