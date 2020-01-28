Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti

Teknik Direktörü istifa etti

1. Lig'de mücadele eden 'da istifa etti. Yapılan açıklamada, "Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Başkanımız 'e istifamı kabul etmesini rica ettim." ifadeleri kullanıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:08 ABONE OL
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu istifa etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpekoğlu, futbol takımının içinde bulunduğu durumda kan değişikliğinin fayda sağlayacağına inandığını kaydetti.

İpekoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Başkanımız Bayram Akgül'e istifamı kabul etmesini rica ettim. Adanaspor bizim için sıradan bir kulüp değil. Kan değişiminin bu kritik süreçte takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Başta başkanımız Akgül'e ve yönetimine, kulüp personeline ve bizleri yalnız bırakmayan desteklerini her daim hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Adanaspor, TFF 1. Lig'de 14 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN