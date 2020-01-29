Elazığspor ligden çekiliyor!

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 16. sırada küme düşme hattında bulunan Elazığspor, ligden çekilme kararı aldı. Başkan Selçuk Öztürk, kadrolarındaki 20 oyuncunun Elazığlı olduğunu ve artçı depremlerin sürdüğü bir ortamda herkesin ailesinin yanında olmak istediğini belirtti. Haklarının saklı kalması kaydı ile TFF'ye başvuracaklarını açıklayan Öztürk, "Geçmişte Sakarya, Yalova ve Darıca'ya bu imkanlar sağlandı. Nihat Özdemir Başkanımızla konuştuk. Dosyamızı teslim edeceğiz. Bir an önce olumlu kararın verilmesi bizi mutlu edecek" dedi.