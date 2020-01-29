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'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Serie A takımlarından Milan forması giyen milli futbolcumu , Spor'a telefonla bağlandı. 'ımızın hedefleri ve Ibrahimovic hakkında konuşan Hakan, Fenerbahçelileri heyecanlandıracak açıklamalarda da bulundu. Yıldız futbolcu, Kanarya'nın transfer gündemindeki ile ilgili konuşurken, "Bana ve Simon Kjaer'e 'yi sordu. Gelmeyi çok istiyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 14:57 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Nasılsın, ne yapıyorsun diye Türkçe soruyor Zlatan, eski müziklerimizi de çok dinliyor, İbrahim Tatlıses hayranı. Saha içinde çok konuşan biri Zlatan, her şeyi söylüyor sahada. İdmanlarda da iyiyi de kötüyü de söylüyor. Kötüye kötü diyor, iyiyse iyi ama daha iyisini de yapabiliriz diye konuşuyor.

İki kez kupa finali kaybettim ben. Hedefim o. Kazanırsak çok güzel olacak. Dünkü maç bitti, önümüzdeki maç da önemli pazar günü, aynı performansı sergilemek istiyorum. Önemli olan sağlık, inşallah sakatlık geçirmem. Benim için en önemlisi o.

Ricardo Rodriguez bana sordu, Kjær de burada, onunla da konuştu, gelmeyi de çok istedi ama bildiğim kadarıyla olmadı. Ona Türkiye'den ve İstanbul'un güzelliğinden bahsettim, o da biliyordu ve istiyordu gelmeyi.

İtalyan arkadaşlar da sevindi Euro 2020'de eşleşmemize, ben de sevindim. İnşallah turnuvaya iyi başlarız. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar, saygıyla karşılıyorlar."

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Hakan Çalhanoğlu'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!
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