Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk açıklamaları

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik diretkörü Sergen Yalçın için Vodafone Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 19.03'te başlayan imza töreninde ilk olarak kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunurken Çebi'nin ardından Yalçın duygularını paylaştı.

Çebi; Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğuna vurgu yaptı. "Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber bundan sonraki yola devam etme kararı aldık." diyen Çebi açıklamalarına şöyle devam etti: "Kendisine bu imza süresinde, göstermiş olduğu tavıra, anlayışa ve fedakarlığa huzurlarınızda camia adına teşekkür ediyorum."

Teknik direktör Yalçın ise sözlerine, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 2 cümle söylesem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bu şansı verdikleri için bize." ifadeleriyle başladı. Kısa bir konuşma yapan 47 yaşındaki, "Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasına son verdi.

Yalçın, yaptığı açıklamaların ilk olarak sahada bulunan topları seyircilere gönderdi. Daha sonra Beşiktaş atkısı giyen Yalçın bir süre siyah beyazlı taraftarları selamladı.

İmza töreni süresince taraftarlar, Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca, Yalçın'ın konuşmaları sık sık tezahüratlarla kesildi.



İmza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

Futbolculuk kariyeri

Futbol hayatına Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer aldı.

Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sergen Yalçın 1990-1991 sezonunda itibaren siyah-beyazlı kulübün genç yeteneği olarak sahalarda yer aldı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997'ye kadar siyah-beyazlı takım forması giydikten sonra İstanbulspor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde 1991-1992 ve 1994-1995 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

100. yıl şampiyonluğunun kahramanlarından

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayarak "4 büyükler"de forma giyen ilk oyuncu unvanını elde eden 47 yaşındaki Yalçın, 2002-2003 sezonunda bir kez daha siyah-beyazlı takıma geldi. Sergen Yalçın, söz konusu sezondaki iyi futboluyla takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta en dikkati çeken isimler arasında gösterilen Sergen Yalçın, attığı 11 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında en çok katkı veren isimler arasında yer aldı.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, unutulmaz Chelsea maçının da kahramanı oldu. İngiltere'de oynanan ve İlhan Mansız'ın gördüğü kırmızı kartla siyah-beyazlı takımın 10 kişi mücadele ettiği maçta Sergen Yalçın, attığı iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

2005-2006 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyen Sergen Yalçın, Şekerspor deneyiminin ardından 2007-2008 sezonunda Eskişehirspor formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.

Toplam 7 kupa

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı. Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı.

Beşiktaş formasıyla 298 maça çıktı

Yalçın, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı formayla 230 Süper Lig maçında görev alan Yalçın, 40 Avrupa mücadelesinde oynadı. 23 Türkiye Kupası maçında forma giyen Yalçın, ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlık Kupası karşılaşmalarında sahada yer aldı.

Beşiktaş adına ligde 71 gole imza atan Yalçın, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda dörder gol kaydetti. Sergen Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırarak, siyah-beyazlı formayla toplam 80 gole imza attı.