Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk: Bu halde oynayamayız

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde tesislerinde büyük hasar meydana gelen Elazığspor, ligden çekilmek için TFF'ye başvurdu. Zor günler yaşadıklarını kaydeden kulüp başkanı Selçuk Öztürk, "Tesiste duvarlarda çatlaklar var. Hemen yanımızda konteyner kent kuruluyor.Oyuncularımız kötü bir psikolojide. Başka şehirde de oynamak istemiyoruz. Bu sene affımızı istiyoruz. TFF başvurumuzu kabul etmese de biz bu durumda oynayamayız.dedi.