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- transfer iddiaları için flaş açıklama

4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin son gününe gelinirrken gündemin önemli başlıklarından ikisi ve . 'un Hırvat sol beki Melnjak'ın adı ile anılırken Alper Potuk'la ise Çaykur Rizespor ilgileniyor. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 01:33 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 01:37 ABONE OL
Fenerbahçe - Dario Melnjak transfer iddiaları için flaş açıklama

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan ve kadro planlamasında yer almayan Alper Potuk'un adı Çaykur Rizespor ile anılırken Karadeniz ekibinin Hırvat sol beki Dario Melnjak'ın ise Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kartal, Alper Potuk ile ilgilendiklerini ve transfer için girişimlerde bulunduklarını doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz."

Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hırvat sol bek Melnjak'ın ise takımda kalacağını açıkladı.

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Fenerbahçe - Dario Melnjak transfer iddiaları için flaş açıklama
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