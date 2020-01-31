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'den kararı: Ayrılmazsa oynayacak

teknik direktörü , adı transfer haberlerinde geçen Faslı oyuncu için kararını verdi. Belhanda transferin son gününde ayrılmazsa, bu hafta oynanacak Kayserispor maçında yeri garanti olacak. Suudi Arabistan’a soğuk bakan Faslı oyuncu için Fransız ekipleri ile temaslar yoğunlaştı. Belhanda, Fransa’ya gitmezse bu hafta cezalı Mario Lemina yerine ilk 11’de.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı: Ayrılmazsa oynayacak

Sarı-kırmızılılarda hem yönetim hem teknik kadro hem de Younes Belhanda ilginç bir durumda… Yönetimin ve teknik heyetin göndermek istediği Faslı oyuncu, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere soğuk bakarken, Fransız ekipleri ile temaslar yoğunlaştı. Babel gibi kiralık gönderilmeye çalışılan Belhanda ayrılırsa, yabancı stopere kontenjan açılacak. Faslı 10 numaranın takımda kalması durumunda ise forması hazır.

Transfer olmazsa pazar günkü Kayserispor maçında Belhanda ilk 11'e girecek. Konya'da sarı kart gören Lemina bu hafta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kayserispor'a karşı Seri'yi ön liberoya çekmeyi planlayan Fatih Terim, takımda kalması halinde 8 numara pozisyonunda Younes Belhanda'ya görev verecek.

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Bu sezon 12 lig maçında şans bulan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 1 kez de asist yaparak toplamda 4 gole direkt katkıda bulundu.

İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde son durum

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Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı: Ayrılmazsa oynayacak
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