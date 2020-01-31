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Ligi ekibi Olimpiakos'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.1.2020 18:46 ABONE OL
Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

KASIMPAŞA'NIN 11'İNCİ TRANSFERİ

Son olarak Hadergjonaj'ı kadrosuna katan Kasımpaşa, böylece 10. transferine imza attırdı. Lacivert-beyazlılar devre arasında, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Gerard Gohou, Oussama Haddadi, Dieumerci Ndongala, Zvonimir Sarlija, Tomas Brecka, Mickel Tirpan, Anıl Koç ve Florent Hadergjonaj'ı transfer etmişti.

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Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı
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