Korona virüsü futbolu da vurdu

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin olağanüstü hâl ilan ederken, ligin de ertelenmesi kararı alındı. 22 Şubat'ta başlaması planlanan ligin yeni tarihi açıklanmazken, transfer piyasası da bir anda karıştı. Çin Ligi'nde birbirinden ünlü yıldız top koştururken bazıları da salgından korktukları için sözleşmelerini feshetmek üzere soluğu FIFA'da aldı.

FIFA'nın aklındaki planın ise oyuncuların kiralanması için süre vermek. Avrupa'da ara transfer dönemi bugün sona erecek. Ancak kaynaklara göre; FIFA, Çin Ligi'ndeki oyuncuları ve kulüpleri mağdur etmeden oyuncuların transferi için herkese ek süre tanımayı planlıyor.

İŞTE ÇİN LİGİ'NİN YILDIZLARI

Anderson Talisca, Fellaini, Arnautovic, Paulinho, Moussa Dembele, Ighalo, Salomon Rondon, Oscar, El Shaarawy, Stephane Mbia, Hulk, Marek Hamsik, Alex Teixeira…

ANALİZ - Bülent TİMURLENK: PROJE VİRÜSE YENİLDİ

Dünyayı teyakkuza geçiren Korona virüsü Çin'de 140 kişinin hayatına mal olmuş ve 6 bin kişi tedavi beklerken, elbette ki bu ülkede her türlü spor organizasyonuna para veriliyor. Önce mart ayında yapılacak olan Dünya Salon Şampiyonası ertelendi. Şimdi de Çin Ligi, nisan ayına kadar oynanmayacak. Bilim adamlarından gelecek olan müjdeli habere bağlı elbette. Çok sayıda yabancının forma giydiği Çin'de durum bu iken elbette ki kimsenin ne futbol oynamaya ne de futbol maçı izlemeye mecali var. Yabancı oyuncular, terk ettiler ya da ediyorlar. Avrupa'da transfer bu akşam sona eriyor. Son günde belki birkaç futbolcu kiralık olarak kendine takım bulabilir. Ancak asıl önemli olan yıldızları getirip ülkede futbol sevgisini artırmaya çalışan Çin'in bu dev projesinin önce ekonomiye sonra da Korona virüsüne yenik düşmesi.

KARAR OYUNCU LEHİNE

İki ay boyunca idman yapamayacak olan futbolcuların nisan ayından sonra lige devam edeceklerini söyleyebilmek mümkün değil. Uzun vadeli kontratları olanlar, elbette ki ellerini kollarını sallayarak başka kulübe imza atamazlar. Ama hayati tehlikenin olduğu bir ortamda bulunmak istemeyen oyuncular için herhangi bir itlaf halinde FIFA, futbolcular lehine karar verecek. Çin'deki yabancı futbolcular için kulüplerinin yaz döneminde de gerçek değerleri karşılığında bonservis istemleri pek mümkün değil. Sonuçta her futbolcu bir takım bulur, daha az kazanırlar. Kulüpler zarar edebilir ama bunların hiçbirisi dünyayı tehdit eden virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin canından daha değerli değil.

ÇİN'DEKİ DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI DA ERTELENDİ

Çin'de düzenlenecek organizasyonlar da bir bir erteleniyor. 13-15 Mart tarihlerinde Çin'in Nanjing kentinde düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2021 yılına ertelendi. 19 Nisan'daki Formula 1'in Shangai GP'sinin de ertelenmesi görüşülüyor.