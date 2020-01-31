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SON DAKİKA | ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

'de ikinci yarıya aldığı iki mağlubiyetle başlayan , 'nda da Erzurumspor'a elenmişti. ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, tekbik direktörlük görevi için ile anlaşmıştı. Devre arasında henüz transfer yapamayan ve ile yollarını ayıran Beşiktaş, genç futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Hasic, 18 yaşını doldurmadığı için sözleşme imzalayamamıştı.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:40 ABONE OL
SON DAKİKA | Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş, TFF'nin harcama limitleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Bu nedenle Guilherme transferini iptal etmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirememişti.

Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralanmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta, hareketli saatler başladı. Kartal, transferin son gününde genç futbolcusu Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzaladı. Hasic, kendisini 4 yıllık Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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SON DAKİKA | Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
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