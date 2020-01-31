Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş, TFF'nin harcama limitleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Bu nedenle Guilherme transferini iptal etmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirememişti.

Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralanmasının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta, hareketli saatler başladı. Kartal, transferin son gününde genç futbolcusu Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzaladı. Hasic, kendisini 4 yıllık Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.