Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, bir yandan Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanırken diğer bir yandan ise transferin son günlerinde takımını güçlendirmeye devam ediyor. Ivanildo Fernandes ile yolların ayrılmasının ardından stoper arayışlarına giren Trabzonspor, ilk olarak Manoel Messias transferini bitirmişti. Fırtına, şimdi de adı uzun bir süre Galatasaray ile de anılan ülkemizde de Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa'yı renklerine bağladı.

İŞTE HAVALİMANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER