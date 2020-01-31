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haberi: Manuel da 'da

, 'tan sonra savunmaya bir takviye daha yaptı. Dün akşam Manoel Messias'ı 'a getiren bordo-mavili ekip, bu sabah da anlaşmaya vardığı Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da 'yı şehre getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Manuel da Costa Trabzonspor'da

Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, bir yandan Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanırken diğer bir yandan ise transferin son günlerinde takımını güçlendirmeye devam ediyor. Ivanildo Fernandes ile yolların ayrılmasının ardından stoper arayışlarına giren Trabzonspor, ilk olarak Manoel Messias transferini bitirmişti. Fırtına, şimdi de adı uzun bir süre Galatasaray ile de anılan ülkemizde de Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa'yı renklerine bağladı.

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Son dakika transfer haberi: Manuel da Costa Trabzonspor'da
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