Transfer hattı

Konyaspor'a Slovak kanat
İttifak Holding Konyaspor, Rusya ekibi Zenit'ten Slovak Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki oyuncu, 29 numaralı formayı giyecek. Konya'da Opanasenko ile yollar ayrıldı.
Camara'dan Sivas'a imza
Lider Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC Le Havre'da forma giyen Mali asıllı stoper, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Yiğidolar Traore'yi ise sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiraladı. Bu arada Arouna Kone'den kötü haber geldi. 36 yaşındaki golcünün sakatlandığı ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Angelo Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo De Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Brezilyalı stoper, Antalya'da 15 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.
A.Gücü'ne yasak yok
FIFA'da karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini alan A.Gücü'nün transfer yasağı kalktı.
Anlaşma sağlanan Gürcistanlı kanat Lobjanidze ve Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'in açıklanması bekleniyor.
Antalya Ersan'ı bildirdi
Akdeniz ekibi geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm'le 1.5 yıllık sözleşme
imzaladığını TFF'ye bildirdi.