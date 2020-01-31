Transfer hattı

İttifak Holding Konyaspor, Rusya ekibi Zenit'tenHer iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki oyuncu, 29 numaralı formayı giyecek. Konya'da Opanasenko ile yollar ayrıldı.Lider Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Fransız ekibiYiğidolar Traore'yi ise sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiraladı. Bu arada Arouna Kone'den kötü haber geldi. 36 yaşındaki golcünün sakatlandığı ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyenBrezilyalı stoper, Antalya'da 15 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.FIFA'da karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcuAnlaşma sağlanan Gürcistanlı kanat Lobjanidze ve Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'in açıklanması bekleniyor.Akdeniz ekibi geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçirdiği defans oyuncusuimzaladığını TFF'ye bildirdi.

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