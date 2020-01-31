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Yönetimden Rebocho isteği

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Yönetimden Rebocho isteği
Beşıktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimden sol bekte kullanmayı düşündüğü Rebocho'nun sözleşme sorununun çözülmesini istedi. Portekizli yıldız 7 maçta daha en az 45'er dakika görev alırsa mukavelesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Bu parayı ödemek istemeyen siyahbeyazlı idareciler, oyuncu ve kulübü Guingamp ile yaptığı görüşmelerde opsiyonun kaldırılma talebinde bulunmuş ancak Fransız takımından olumsuz yanıt almıştı.

Ajdin Hasic'te işlem tamam
TRANSFERDE bütçe limitine takılan Beşiktaş, takımla idmanlara çıkan Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası sorununu aştı. Sözleşmesinde 2 milyon Euro imza şartı bulunan 18 yaşındaki Boşnak futbolcu ile yapılan pazarlıklar sonrası rakam gelecek sezon ödenmek koşuluyla makul bir seviyeye çekildi. Siyah-beyazlıların, Hasic'in lisansını bugün çıkartacağı açıklandı.
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Yönetimden Rebocho isteği
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