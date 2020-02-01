Çaykur Rizespor - Beşiktaş | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül , Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

HER İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN İSTATİSTİKLERİ

Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 10M).

Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon bu statta rakibini 7-2 mağlup etmişti. O maç, aynı zamanda 2002/03 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın aldığı en farklı dış saha galibiyetiydi.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 10M), son beş karşılaşmayı toplam 17 gol yiyerek kaybetti.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü (1G) ve son ikisini kaybeden Beşiktaş, 2012/13 sezonundan bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (9M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (9G).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1).

Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip filelere iki gol gönderdi. 2007'den bu yana Karadeniz ekibi forması giydiği ilk üç karşılaşmada üç ya da daha fazla gol atabilen bir oyuncu yok.

Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Beşiktaş (12; Başakşehir ile birlikte).

Ocak 2019'dan bu yana Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (10G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Göztepe deplasmanında aldı.

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 3 asist).