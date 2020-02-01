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kalecisi devleşti

'in 20'inci haftasında oynanan maçına damga vurdu. Zorlu karşılaşmanın 42'inci dakikasında 'in şutunu güçlükle çelen Uğurcan Çakır, bu pozisyonda sadece 3 dakika sonra ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden milli kaleci mutlak golü engelledi.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 21:21 ABONE OL
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır devleşti

Süper Lig'in 20'inci haftasında Trabzopnspor ile Fenerbahçe Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen karşılaşmaya damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu.

Zorlu karşılaşmanın 42'inci dakikasında Vedat Muriç Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluştu. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu döner dönmez sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yerden gelen sert şutu güçlükle kornere çeldi.

VEDAT'TAN UĞURCAN'A TEBRİK

Bu pozsiyonun ardından Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Uğurcan'ın elini sıktı ve genç kaleciyi tebrik etti.

TOLGA'YA DA GEÇİT YOK

Fenerbahçe Vedat Muriç'in yakaladağı tehlikeden tam 3 dakika sonra net bir pozisyona daha girdi. Karşılaşmanın 45'inci dakikasında Garry Rodrigues ceza sahasına topu getirdi, top Tolga'nın önünde kaldı Uğurcan yine imkansız bir şutu kurtardı.

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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır devleşti
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