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'da oynadığı futbolla sezonun en başarılı isimleri arasında adını yazdıran , karşısında ağları sarstı. 15. dakikada attığı golle ağları havalandıran ve bu sezon ligde 16.golünü atan Norveçli golcü, gol krallığı için de favori konumunda. Alexander Sörloth ayrıca bu sezon oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında da rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 20:42 ABONE OL
Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın henüz 1. dakikasında Kruse'nin golüne engel olamayan bordo-mavililer çabuk toparlandı.

Trabzonspor golcü futbolcusu Sörloth'un 15. dakikada attığı golle karşılaşmada eşitliği yakaladı. Norveçli yıldız attığı bu golle, ligdeki üst üste 4 maçta 7. golünü kaydetti. Gol krallığının en büyük favorisi konumunda bulunan yıldız futbolcu toplamda 16. golüne ulaştı.

3 BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ!

Trabzonspor'un sezona damga vuran golcüsü Alexander Sörloth, derbi maçlarında da farkını konuşturuyor. Norveçli yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe filelerini de havalandırdı ve derbi maçlarında farkını konuşturdu.

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi
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