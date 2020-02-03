Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın forması tehlikede! Ersun Yanal'dan tepki

Süper Lig'de 20. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 1-0 geri düşmesine karşın 2-1 mağlup ettiği maçta bordo mavililerin 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır performansıyla karşılaşmaya damga vururken Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise performansıyla sınıfta kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun performansı teknik direktör Ersun Yanal'ın tepkisini de çekti.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 18:42ABONE OL
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup ederken Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurmuştu. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı.