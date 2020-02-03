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'de 'ın forması tehlikede! 'dan tepki

Süper Lig'de 20. haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor evinde 'yi 1-0 geri düşmesine karşın 2-1 mağlup ettiği maçta bordo mavililerin 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır performansıyla karşılaşmaya damga vururken Fenerbahçe'nin genç kalecisi ise performansıyla sınıfta kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun performansı teknik direktör 'ın tepkisini de çekti.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 18:42 ABONE OL
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın forması tehlikede! Ersun Yanal'dan tepki

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 'yi evinde 2-1 mağlup ederken Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurmuştu. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki file bekçisi ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın forması tehlikede! Ersun Yanal'dan tepki
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