Mustafa Kapı'dan transfer ve Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'ın gelecek için büyük ümit bağladığı oyunculardan birisin. 8 Ağustos 2002 Denizli doğumlusun. Öncelikle Denizli'de nasıl bir çocukluk geçirdin?

Çocukluğum sokaklarda top peşinde koşturarak geçti. Futbola evde başladım diyebilirim. Babamın çoraptan yaptığı toplarla oynuyordum. Sonra hafif toplar aldı bana. Ardından sokaklarda arkadaşlarımla oynadım. Karşı komşum Atalay Babacan… Denizli'deki evimizin karşısında basketbol sahası var; orada futbol oynuyorduk birlikte. Atalay o sırada Denizlispor'da oynuyordu. Beraber top oynarken beni beğendiğini söyledi ve Denizlispor'a davet etti. Takımla denemeye götürdü beni. Sonra ben de beğenildim…