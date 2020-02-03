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'dan ve sözleri!

'ın genç yıldızı çok konuşulacak bir röportaja imza attı. Adı son günlerde ile de anılan, 13 yaşından bu yana Genç Millî Takımlar'ımızın formasını giyen ve şimdi de U18 'mızın kaptanlığını yapan Galatasaraylı 10 numara, bugünlere geliş hikâyesini 'nin Tam Saha dergisine anlattı. 'ın ön ayak olmasıyla Denizlispor'da futbola başlayan, Galatasaray'la oynanacak turnuva maçı öncesi rakip takımın teknik direktörüne "Hocam beni izle" dedikten sonra göze girip sarı-kırmızılı renklere olan genç oyuncu, kariyer yolculuğunda kendisine 4 yıl oda arkadaşlığı yapan 'ı örnek alıyor. İşte Mustafa Kapı'nın ve transfer hedeflerinden de bahsettiği o röportajı...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 13:00 ABONE OL
Mustafa Kapı'dan transfer ve Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'ın gelecek için büyük ümit bağladığı oyunculardan birisin. 8 Ağustos 2002 Denizli doğumlusun. Öncelikle Denizli'de nasıl bir çocukluk geçirdin?

Çocukluğum sokaklarda top peşinde koşturarak geçti. Futbola evde başladım diyebilirim. Babamın çoraptan yaptığı toplarla oynuyordum. Sonra hafif toplar aldı bana. Ardından sokaklarda arkadaşlarımla oynadım. Karşı komşum … Denizli'deki evimizin karşısında basketbol sahası var; orada oynuyorduk birlikte. Atalay o sırada Denizlispor'da oynuyordu. Beraber top oynarken beni beğendiğini söyledi ve Denizlispor'a davet etti. Takımla denemeye götürdü beni. Sonra ben de beğenildim…

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Mustafa Kapı'dan transfer ve Fatih Terim sözleri!
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