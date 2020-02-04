İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle hükmen galibiyet talepli itiraz dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na sundu. İşte siyah beyazlı kulübün sunduğu itiraz dilekçesinde yer alan tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 4.2.2020 01:16Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 02:19ABONE OL
Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.