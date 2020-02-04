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İşte 'ın maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları

, Süper Lig'in 19. haftasında karşısında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle hükmen galibiyet talepli itiraz dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na sundu. İşte siyah beyazlı kulübün sunduğu itiraz dilekçesinde yer alan tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 4.2.2020 01:16 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 02:19 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları

, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.

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İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları
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