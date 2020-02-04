İşte itiraz işte detaylar!

ATİBA'YI

Beşiktaş, ligde Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak,Siyah-beyazlıların verdiği dilekçede ise konu ile ilgili görüntüler ve kurallar ayrıntılı olarak yer alırken, TFF'den kural hatasının yapıldığının kabulü istendi ve üç seçenek sunuldu.Bu talebin kabul edilmemesi halinde ise kural hatasının gerçekleştiği dakikadan itibaren, skor 1-1 devam ederken tekrar edilmesine veya müsabakanın yeniden oynanmasına karar verilmesini talep ettiler.Göztepe maçı için itiraz dilekçesini 28 Ocak'ta TFF'ye veren Beşiktaş, bir an önce cevabını bekliyor.Beşiktaş'ın itirazında önemli konu başlıklarından biri de Atiba'nın hakem Hüseyin Göçek'i başlama atışı öncesi uyarması... Hüseyin Göçek'in buna rağmen topu Göztepe'ye vermesinin de kural hatasına yol açan yanlış bir karar olduğu vurgulandı.Maçın 45. dakikasında Berkan Emir'in ortası Tylor Boyd'un başına isabet etmiş ve siyah-beyazlı futbolcu yerde kalmış, devamında da Douglas topu hemen uzaklaştırmıştı.