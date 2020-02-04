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teknik direktörü , BB Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

teknik direktörü , çeyrek final ilk maçında karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavili ekibin başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini alan Çimşir oyuncu sayıları artınca daha ekonomik bir kullanım gerçekleştirdiklerini belirtti. Hüseyin Çimşir, yeni transferler Guilherme ve Manoel Messias hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 23:29 ABONE OL
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, BB Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 mağlup ederek tur yolunda büyük avantaj yakaladı. Bordo mavili ekibin yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bordo mavili takımın başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çimşir büyük avantaj elde ettiklerini belitti ve bu maçı unutup lige döneceklerini belirtti. Çimşir yeni transfer Guilherme hakkında da konuştu.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: HAYALİMİZ VAR AMA ADIM ADIM GİDİYORUZ

İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamalarından satır başları:

"Oyun başlangıcımız 4-2-3-1 gibiydi. Paylaşım anlamında bazı sıkıntılar yaşadık ve 4-3-3'e döndük. Ardından özellikle golleri bulduktan sonra oyun biraz daha istediğimiz tarza döndü. İkinci maç öncesi büyük avantaj elde ettik. Şimdi bu maçı unutup lige döneceğiz."

"Trabzonspor'da çalışıyorsanız baskı her zaman var. Ama biz ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi ve neyi hedeflediğimizi biliyoruz. Bir hayalimiz var ama adım adım gideceğiz. Guilherme zaten ligi biliyordu, yabancılık çekmedi. En kısa sürede adaptasyonunu sağladı."

"Messias, Brezilya'dan geldi. İlk kez ülke dışına çıkıyor. Biraz uyku problemleri var, onu çözmeye çalışıyoruz. Bir-iki hafta içinde onu da aramıza katarız diye düşünüyorum."

"72 saat sonra maç oynadık. Tekrar cumartesi günü oynayacağız. İlk yarıda da buna alıştık. Oyuncu sayımız artınca onları ekonomik olarak kullanmaya başladık. Bu süreci iyi bir şekilde geçiriyoruz."

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Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, BB Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi
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