Cristiano Ronaldo yoksa tazminat var

BUGÜN NELER OLDU

İtalyan devi Juventus'un geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun oynamaması sonrasıBölge mahkemesi, maçı organize eden The Fasta Inc. isimli yerel şirketin iki davacınınDavacıların başvurusunda, The Fasta Inc'in verdiği reklamlarda, Portekizli yıldızın en az 45 dakika sahada olacağı söylendiği ama Ronaldo'nun kulübede oturduğu belirtildi.Organizasyonu düzenleyen şirketin CEO'su Robin Chang daha önce yaptığı açıklamada, "Juventus idarecisi Nedved ile tartıştım. Bana,demişti" ifadesini kullanmıştı.87 kişinin daha dava açtığı The Fasta Inc şirketi, kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen şirket yetkililerinden hiç birine ulaşılamadığı bildirildi.