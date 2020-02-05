Galatasaray A Spor'da sahnede

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen ekranlara gelecek olan karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat'ta oynanacak. İlk maçta tur için avantajlı bir skor almayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera - Şener, Donk, Marcao, Linnes - Lemina, Seri - Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Adem 11'iyle çıkacak.



ANDONE 88 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Florin Andone de maç kadrosuna alındı. En son Gaziantep FK maçında forma giyen Rumen futbolcu, 88 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Falcao ve Saracchi'nin ise tedavileri devam ediyor.

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