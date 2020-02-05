rabzonspor

Sosyal medyadan Fenerbahçe taraftarları tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusubu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ailesine ve kendisine edilen hakaretler hakkında konuşan Mikel, "Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma yaşandı ancak maç sonrasında bir sorun olmadı" deyip gözyaşlarını tutamadı. Tecrübeli futbolcu şöyle konuştu: "bu büyük bir suç, büyük bir yanlış. Hem kız arkadaşım hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar atıldı.Bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı. Bu yaşanmamalı, kesinlikle kabul edilemez.Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız."Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mikel'le ilgili şunları söyledi: "Irkçılık 100 yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Utanç verici bir durum. Ben oyuncumuzla konuştum. Bana Emre Belözoğlu'nun ırkçı bir kelime kullanmadığını, sadece kendisine küfür ettiğini söyledi. Bu ayıbı işleyen kişilere gerekli cevap verilecektir."