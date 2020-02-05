Trabzonspor kasırgası!





SÖRLOTH

21'İ

NWAKAEME

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da ilk kez 11'de sahaya çıkan ve 1 asiste imza atan Guilherme, uyum ile ilgili soru üzerine "Etrafınızda harika futbolcular olunca adaptasyon için çok fazla süreye ihtiyacınız olmaz" cevabını verdi. Brezilyalı yıldız, "Bu kadar dolu bir statta isminizin haykırılması ekstra bir güç katıyor. Taraftarımıza kupalarla hak ettikleri mutluluğu vermemiz gerekiyor" dedi.Trabzonspor'un başarılı forvetiAlexander Sörloth,kupadaki BBErzurumspor maçınıda boş geçmedi.Bordo-mavili formayla31. maçına çıkanNorveçli yıldız, 21 kezağları sarstı. Bu gollerin16'sı lig, 3'ü kupa,2'si UEFA AvrupaLigi'nde geldi. 6 daasisti olan Sörloth,toplamda 27 kez skoraetki yaptı.Trabzonspor'da kart cezası nedeniyleFenerbahçe maçındaforma giyemeyen AnthonyNwakaeme de BüyükşehirBelediye Erzurumspor karşılaşmasıylabirlikte yenidenformasına kavuştu.Njeryalı yıldız, takımınınüçüncü golünü attı.Rakip kaleye 8 isabetli şut gönderen Trabzonspor, 5'ini gole çevirmeyi başardı.