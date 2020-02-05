Trabzonspor kasırgası!

ADIMIN HAYKIRILMASI EKSTRA GÜÇ KATIYOR
Trabzonspor'da ilk kez 11'de sahaya çıkan ve 1 asiste imza atan Guilherme, uyum ile ilgili soru üzerine "Etrafınızda harika futbolcular olunca adaptasyon için çok fazla süreye ihtiyacınız olmaz" cevabını verdi. Brezilyalı yıldız, "Bu kadar dolu bir statta isminizin haykırılması ekstra bir güç katıyor. Taraftarımıza kupalarla hak ettikleri mutluluğu vermemiz gerekiyor" dedi.
SÖRLOTH 21'İ BULDU
Trabzonspor'un başarılı forveti
Alexander Sörloth,
kupadaki BB
Erzurumspor maçını
da boş geçmedi.
Bordo-mavili formayla
31. maçına çıkan
Norveçli yıldız, 21 kez
ağları sarstı. Bu gollerin
16'sı lig, 3'ü kupa,
2'si UEFA Avrupa
Ligi'nde geldi. 6 da
asisti olan Sörloth,
toplamda 27 kez skora
etki yaptı.
NWAKAEME GOLLE DÖNDÜ
Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle
Fenerbahçe maçında
forma giyemeyen Anthony
Nwakaeme de Büyükşehir
Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla
birlikte yeniden
formasına kavuştu.
Njeryalı yıldız, takımının
üçüncü golünü attı.
8
Rakip kaleye 8 isabetli şut gönderen Trabzonspor, 5'ini gole çevirmeyi başardı.