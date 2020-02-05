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kasırgası!

Ligde Fenerbahçe'yi yenen , kupada da Beşiktaş'ı saf dışı bırakan B.B. Erzurumspor'u ezdi geçti. Bordo-mavili takım, TFF 1. Lig ekibi karşısında klasını konuşturdu. Evindeki maçtan farklı galip ayrılarak 13 Şubat'taki rövanş öncesi yarı finali büyük ölçüde garantiledi. Goller Sörloth (2), Yusuf (K.K), Nwakaeme ve Merthan'dan (K.K) geldi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Trabzonspor kasırgası!
ADIMIN HAYKIRILMASI EKSTRA GÜÇ KATIYOR
Trabzonspor'da ilk kez 11'de sahaya çıkan ve 1 asiste imza atan Guilherme, uyum ile ilgili soru üzerine "Etrafınızda harika futbolcular olunca adaptasyon için çok fazla süreye ihtiyacınız olmaz" cevabını verdi. Brezilyalı yıldız, "Bu kadar dolu bir statta isminizin haykırılması ekstra bir güç katıyor. Taraftarımıza kupalarla hak ettikleri mutluluğu vermemiz gerekiyor" dedi.

SÖRLOTH 21'İ BULDU
Trabzonspor'un başarılı forveti Alexander Sörloth, kupadaki BB Erzurumspor maçını da boş geçmedi. Bordo-mavili formayla 31. maçına çıkan Norveçli yıldız, 21 kez ağları sarstı. Bu gollerin 16'sı lig, 3'ü kupa, 2'si UEFA Avrupa Ligi'nde geldi. 6 da asisti olan Sörloth, toplamda 27 kez skora etki yaptı.

NWAKAEME GOLLE DÖNDÜ
Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden formasına kavuştu. Njeryalı yıldız, takımının üçüncü golünü attı.

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Rakip kaleye 8 isabetli şut gönderen Trabzonspor, 5'ini gole çevirmeyi başardı.
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Trabzonspor kasırgası!
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