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'nda , Alanyaspor'a konuk oluyor

çeyrek final ilk maçında , Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor ligde oynadığı son 5 maçı kazanırken Galatasaray ise son 4 lig karşılaşmasında galibiyetle ayrıldı. İki formda ekibi karşı karşıya getirecek ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 18:20 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a konuk oluyor. 20.30'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Cem Satman yapacak. Maçın VAR hakemi Suat Arslanboğa, AVAR ise Ekrem Kan.

Müsabakayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebilirsiniz.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemiyor.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor
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