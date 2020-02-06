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maçının hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig’in 21. haftasında ile 8 Şubat Cumartesi günü Vodafone Stadyumu'nda oynayacağı oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.2.2020 01:36 ABONE OL
Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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