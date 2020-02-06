Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e harcama limiti tepkisi

Galatasaray, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından resmi sitesinden "Zorunlu açıklama" başlığıyla açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısının ardından açıklama yayınladı. Nihat Özdemir'in harcama limiti konusunda yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu dile getiren Galatasaray, TFF'yi kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet etti.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in 3 Şubat 2020 tarihinde beIN Sports kanalında yaptığı açıklamaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitleri, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin EK XII-G (Takım Harcama Limitinin Artırılması) maddesine dayanarak artırılabilmektedir. Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir.

Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz"

NİHAT ÖZDEMİR'DEN MUSTAFA CENGİZ'E YANIT!

NİHAT ÖZDEMİR'DEN MUSTAFA CENGİZ'E YANIT GELMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe'ye limit arttırımı için ayrılacalık yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında konuşan Nihat Özdemir "Kulüp Lisans Kurulu ile ilgili Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı açıklamaları oldu. Bu açıklamaları üzüntüyle izledik. TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu'nun kararlarına müdahale edemez. Mustafa Cengiz ısrarla bazı kulüplere ayrılacalık sağladığımızı söylüyor. 15 Aralık'ta limit arttırımı için itirazda bulunabileceğini tüm kulüplerimiz biliyordu. Kurulun gerekli başvurular halinde arttırım yapma yetkisi vardır. Kurul değerlendirmeyi yapmış ve kararını vermiştir. Mustafa Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği hakkında söylemleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Kulüplere neden ceza verilmediği konusuna gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Ceza, bir sonraki sezon verilir. Kulüpler, talimatlar dışında hareket ederse, gereken ne ceza varsa vereceğiz. Sayın Mustafa Cengiz biraz okusaydı, bize yapılan başvuruların 15 Aralık'tan önce olduğunu görecekti. Ayrıca kulüpler limitlerini transfer sezonu sonuna kadar güncelleme durumu mevcuttur. Bu tarz polemikler yaratarak, TFF'yi taraftarların önüne atmayın. Başkanlarımıza rica ediyorum, sosyal medya yerine talimatları okuyun veya bundan anlayan arkadaşlardan bilgi alın." açıklamasında bulunmuştu