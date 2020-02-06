Rüzgârı aldı, yelkenleri doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisi, bu maç özelinde sağlıklı değerlendirme yapmayı engelliyor.İkinci yarıda rüzgârı arkasına alan taraf ise Fenerbahçe'ydi. İlk düdükten itibaren yelkenlerini dolduran bir tekne gibi hızlandı sarı-lacivertliler... Yaklaşık 20 dakikada turu neredeyse garantileyecek skoru elde etmeyi başardılar. İki oyuncunun yükselişi dikkat çekiyor.dünkü maçta... Çok istekliydi. Doğru zamanda, doğru noktada olmayı bildi, kalitesiyle fark yarattı.ikinci yarının büyük bölümünde takımın organizatörüydü. Savunmanın önünden aldığı topları hücum bölgesine çok iyi servis etti. Oyunun ve pozisyonların zenginleşmesindeki baş faktördü. Fiziksel olarak yarım devre takımdan uzak kalan bir oyuncuya göre hayli diriydi. Orta alanda lig için de çok iyi bir alternatif olacağını gösterdi.Fenerbahçe adını neredeyse yarı finale yazdırdı. Tıpkı yarı finaldeki muhtemel rakibi Trabzonspor gibi...