Tarık Çamdal'dan çarpıcı Galatasaray açıklaması

Eskişehirspor'a ödenen bonservis bedelinin kapı gibi hep önüne engel olarak konulduğunu söyleyen Tarık Çamdal, Galatasaray'da kendisine fazla tahammül edilmediğini savundu.

Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan ve sarı kırmızılı kulüpte aldığı ücret hep tartışma konusu olan Tarık Çamdal, söz konusu bonservisin kendisine hep engel olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da boş sözleşmeye imza atarak yeniden gündeme gelen Çamdal, Radyospor'da katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Adana Demirspor'a başarılı olmak için transfer olduğunu belirten Tarık, Galatasaray dönemiyle ilgili, "Galatasaray'la ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. O dönem geride kaldı. Galatasaray'dan sonra Antalyaspor'a oynamak için gittim fakat uzun süredir maç eksiğim olduğu için sakatıklar yaşadım ve devre arasında takımdan ayrıldım. Sosyal medyada benimle ilgili yapılan olumsuz yorumları dikkate bile almıyorum. O dönem Eskişehirspor'da çıkış yakaladım ve A Milli Takıma kadar yükseldim. Bana da o bonservis bedeli ödendi. Galatasaray'a adım attığımdan itibaren benim için Eskişehirspor'a ödenen bonservis bedeli bir kapı gibi önemde engel oldu, üzerimde baskı kurdu. Bana çok fazla da tahammül edilmedi. Benden çok farklı performanslar beklendi. Ne yazık ki ülkemizde Türk futbolcusuna tahammül edilmiyor, yabancı futbolcuya daha fazla sevgi gösteriliyor. Benimle ilgili çalışmak istemiyor şeklinde yorumlar yapıldı. Ben Almanya doğumluyum ve o disiplinle yetiştim. Çalışmayı da çok seviyorum" dedi.

Tarık Çamdal, "Adana Demirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Transfer sürecinde emeği geçen başkanımız Murat Sancak'a ve idari menajer Metin Korkmaz'a çok teşekkür ederim. Adana Demirspor'dan hiçbir para talebim olmadı. Adana Demirspor'da çıkış yakalayacağımı düşünüyorum. Adana Demirspor'da Murat Sancak gibi çok önemli bir başkana sahibiz. İnşallah takım olarak layık olduğumuz Süper Lig'e çıkarız" dedi.

Adana Demirspor'un hafta sonunda oynayacağı Adanaspor derbisiyle ilgili olarak ise 29 yaşındaki futbolcu, "İnşallah kazanacağız. Biz konsantre olursak 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın için bu maç çok önemli. Onlara kazanarak mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

GALATASARAY'DA 42 MAÇA ÇIKTI

Tarık Çamdal, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da 4.5 sezonda 20'si Süper Lig, 17'si Ziraat Türkiye Kupası ve 5'i de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 maça çıktı. 28 yaşındaki bek, gol ve asist üretemedi.

TARIK ÇAMDAL'IN GALATASARAY'DAN KAZANDIĞI PARA

2014-2015 sezonu: 3 milyon 911 bin 600 TL

3 milyon 911 bin 600 TL 2015-2016 sezonu: 3 milyon 982 bin 880 TL

3 milyon 982 bin 880 TL 2016-2017 sezonu: 3 milyon 280 bin TL

3 milyon 280 bin TL 2017-2018 sezonu: 6 milyon 50 bin 880 TL

6 milyon 50 bin 880 TL 2018-2019 sezonu: 8 milyon 602 bin 800 TL

8 milyon 602 bin 800 TL TOPLAM: 25 milyon 828 bin 160 TL

7 MİLYON EURO’DAN ASGARİ ÜCRETE