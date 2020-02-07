Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo için servet harcadı!

Futbol hayatına İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 35. yaşını kutladı.

ARABA HEDİYE ETTİ

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlayan başarılı oyuncu, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Spor arabalara olan tutkusu ve garajındaki pahalı oyuncaklarıyla bilinen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Georgina Rodríguez, Portekizli futbolcuya 600 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon TL) değerinde Mercedes Benz Brabus marka lüks bir cip hediye etti. İtalya sokaklarında yürürken kalabalığın doğum günü şarkısı söylemesiyle şaşkına dönen Ronaldo, karşısında lüks aracı gördü. Georgina Rodríguez'in mini bir servet değerindeki aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.



