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'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu!

'in 21. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. yönetiminde deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, efsane isim ilk defa seyircisi önüne çıkacak. Konuk ekip Gaziantep FK ise 'a oldukça moralli geldi. Geçtiğimiz hafta evinde lider ile karşılaşan Gaziantep FK, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu zorlu maçın canlı anlatımı sabah.com.tr/spor sayfasında olacak...

Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 15:58 ABONE OL
Beşiktaş'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 21. haftası oldukça zorlu bir maça sahne olacak. Ligde yeniden zirve hesapları yapan Beşiktaş, sahasında ligin flaş takımlarından Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk olarak Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Kartal, sahadan 3 puanla ayrılmıştı. İlk defa seyircisi önüne çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Konuk ekip Gaziantep FK ise geçtiğimiz hafta oldukça sürpriz bir skora imza attı. Lider Sivasspor'u evinde konuk eden Gaziantep FK, rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verirken 5-1 gibi net bir skorla galip geldi.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode

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Beşiktaş'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu!
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