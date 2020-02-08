Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.