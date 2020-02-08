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  • Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

- maçı sonrası 'dan çarpıcı açıklamalar

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında evinde 'yı Burak Yılmaz (p), Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 mağlup ederek yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazanarak puanını 36'ya yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesi ve sonrasında Sergen Yalçın'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken 47 yaşındaki çalıştırıcı maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 20:41
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

, teknik direktör yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise 'yi 3-0 mağlup etti. Ligde 11. galibiyetini alan , puanını 36'ya çıkardı.

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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Gol VAR kararının ardından geldi

, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny'nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural'ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Ligde 8 maç sonra gol yemedi

, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı.

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