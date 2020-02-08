Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı açıklamalar

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı Burak Yılmaz (p), Kevin-Prince Boateng ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 mağlup ederek yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazanarak puanını 36'ya yükseltti. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesi ve sonrasında Sergen Yalçın'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken 47 yaşındaki çalıştırıcı maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.02.2020
19:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
20:41
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