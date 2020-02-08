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3 - 0 Altınordu MAÇ SONUCU

1. Lig'in 21'inci haftasında sahasında temsilcisi Altınordu ile karşılaştı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren goller Mete Demir (2) ve Mehmet Fevzi Yıldırım'dan geldi. Bu skorla Eskişehirspor puanını 16 yaptı. Altınordu ise 23 puanda kaldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 21:49 ABONE OL
Eskişehirspor 3 - 0 Altınordu MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 21. haftasında daha önce puan silme cezası ile 9 puanı silinen ve ligde zor günler geçiren Eskişehirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri; Mete Kaan Demir 10. ve 56. dakikalarda, 80. dakikada Mehmet Yıldırım kaydetti.

Eskişehirspor bu sonuçla maç fazlasıyla ligin 17. sırasına yükseldi. İzmir temsilcisi Altınordu ise; 14. sırada kaldı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de gelecek hafta Menemen Belediyespor'a konuk olurken; Altınordu ise; Osmanlıspor'u sahasında ağırlayacak.


ÖZER: DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Özer, takım olarak büyük fedakarlıklarla sahada mücadele verdiklerini söyledi.

Özer, karşılaşmaya ilişkin şöyle konuştu:

"Takımımızda sakat olan oyuncumuz da mücadele etti. Güzel bir maç çıkardılar. Tebrik ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. 38 puana kadar çıkmamız lazım. Bu takım ligde kalmayı hak ediyor. Yönetimimiz, başkanımız da sağ olsunlar çocukların primlerini geciktirmeden ödüyor. Taraftarımız büyük bir destek verdi bugün. Soğuk, kar yağışı olmasına rağmen maça geldiler. Herkese çok teşekkür ediyorum."

EROĞLU: RAKİP BİZDEN İSTEKLİYDİ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Eskişehirspor'u tebrik ederek, "Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük." dedi.

İkili mücadelelerde zayıf kaldıklarını belirten Eroğlu, "Rakip bizden istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok." ifadelerini kullandı.

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Eskişehirspor 3 - 0 Altınordu MAÇ SONUCU
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