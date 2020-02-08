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Kevin-Prince Boateng: Tüylerim diken diken oldu

'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden 'ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi. Siyah beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında golünü atan ve golün ardından kendisi için İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" adlı şarkısı çalınan Boateng "Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler" dedi ve şöyle devam etti: "Tüylerim diken diken oldu"

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.2.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 20:56 ABONE OL
Kevin-Prince Boateng: Tüylerim diken diken oldu

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng ilk maçında gol atmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu." diye konuştu.

Boateng, duygularını "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde dile getirdi.

Saha içinde nerede görev verilirse oynayabileceğini belirten Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti:

"Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala gol atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım."

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Kevin-Prince Boateng: Tüylerim diken diken oldu
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