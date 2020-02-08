MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçen Trabzonspor zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıktı. İlk yarıda kalesinde zor anlar yaşayan Trabzonspor rakibine üstünlük kurmayı da başaramadı.

PERDEYİ SOSA AÇTI

İkinci yarıda da Gençlerbirliği'nin üstünlüğünü kabul eden Trabzonspor, Nwakaeme ile etkili olmaya çalıştı. 77'inci dakikada kullanılan kornerde Trabzonsporlu Hüseyin topa vurmak isterken Nadir Çiftçi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa da düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

NWAKAEME İLE FARK 2'YE ÇIKTI

Trabzonspor'un bu sezon gol yükünü çeken Sörloth yaptığı asistle yine gönülleri fethetti. Saü kanattan yapılan ortayı Sörloth kafası ile Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nijeryalı futbolcu düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

SÖRLOTH KIZARDI

Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor'un golcüsü Sörloth kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcu rakibini ittiği pozisyondan sonra oyundan atıldı.