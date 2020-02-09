Galatasaray'da ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in ümidini kestiği Nagatomo ve Mariano'nun yerine Marcelo Saracchi ve Martin Linnes kadroya katılmıştı. Yabancı sınırlaması nedeniyle Nagatomo'nun sözleşmesi askıya alınırken Mariano, Linnes'in formsuzluğu sebebiyle kadroda tutulmuştu.

SARACCHI'NIN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ!

Fatih Terim, sol bek Marcelo Saracchi'nin sakatlanmasının ardından MArtin Linnes'i bu bölgeye çekerken, Mariano da sağ bek olarak forma giydi. Bu süreçte performansıyla teknik heyeti memnun eden Mariano, Saracchi dönse bile formasını bırakmayacak.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA!

Milliyet'te yer alan habere göre son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Finansal Fair-Play nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.

1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17'sinde görev alan Mariano'nun üç asisti bulunuyor.