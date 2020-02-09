Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'dan flaş Mariano kararı!

'dan flaş kararı!

'in ikinci yarısında çıkışa geçen , bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına devam ediyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle Luyindama ve Nagatomo'nun sözleşmelerini askıya alan 'da, 'in formsuz dönüşü nedeniyle takımdan ayrılması beklenen kadroda tutulmuştu. Gösterdiği performansla yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren , 'i de memnun etti. Brezilyalı sağ bek bu performansına devam etmesi halinde ise yeni bir kontratı da kapacak. İşte Galatasaray transfer haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:42 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş Mariano kararı!

Galatasaray'da ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in ümidini kestiği Nagatomo ve Mariano'nun yerine Marcelo Saracchi ve Martin Linnes kadroya katılmıştı. Yabancı sınırlaması nedeniyle Nagatomo'nun sözleşmesi askıya alınırken Mariano, Linnes'in formsuzluğu sebebiyle kadroda tutulmuştu.

SARACCHI'NIN SAKATLIĞI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ!

Fatih Terim, sol bek Marcelo Saracchi'nin sakatlanmasının ardından MArtin Linnes'i bu bölgeye çekerken, Mariano da sağ bek olarak forma giydi. Bu süreçte performansıyla teknik heyeti memnun eden Mariano, Saracchi dönse bile formasını bırakmayacak.

YENİ SÖZLEŞME YOLDA!

Milliyet'te yer alan habere göre son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Finansal Fair-Play nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.

1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17'sinde görev alan Mariano'nun üç asisti bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan flaş Mariano kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN