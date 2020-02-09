Zlatan Ibrahimovic yetmedi! Inter 4 - 2 Milan (MAÇ SONUCU)

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Inter'e konuk oldu.

San Siro'da oynanan maçın ilk yarısına İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

2006 ila 2009 yılları arasında Inter'de forma giyen Ibrahimovic; eski takımına karşı oynadığı maçta, 40. dakikada Ante Rebic'in attığı golde asisti yapan isim olurken 45+1'de ilk yarının skorunu tayin eden golü attı.

Buna karşın ikinci yarıda etkili olan taraf Inter oldu ve ev sahibi ekip 51. dakikada Marcelo Brozovic, 53. dakikada Matias Vecino, 70. dakikada Stefan de Vrij ve 90+3'te Romelu Lukaku'nun attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter'in puanı 54'e yükselerek liderlik koltuğuna otururken Milan 32 puanda kaldı.

Ibrahimovic, Inter kariyerinde çıktığı 117 resmi maçta 66 gol atıp 29 asist yapmıştı.