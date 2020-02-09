Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Zlatan Ibrahimovic yetmedi! Inter 4 - 2 Milan (MAÇ SONUCU)

Zlatan Ibrahimovic yetmedi! 4 - 2 Milan (MAÇ SONUCU)

1. Futbol Ligi'nin () 23. haftasında oynanan Milano derbisinde , Milan'ı konuk etti. Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 2006 ila 2009 yılları arasında formasını giydiği Inter'e karşı, San Siro'da oynanan müsabakanın ilk yarısında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı. Buna karşın İsveçli yıldızın çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Inter, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılarak puanını 54'e çıkartarak liderliğe yükseldi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 00:44 ABONE OL
Zlatan Ibrahimovic yetmedi! Inter 4 - 2 Milan MAÇ SONUCU

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Inter'e konuk oldu.

San Siro'da oynanan maçın ilk yarısına İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

2006 ila 2009 yılları arasında Inter'de forma giyen Ibrahimovic; eski takımına karşı oynadığı maçta, 40. dakikada Ante Rebic'in attığı golde asisti yapan isim olurken 45+1'de ilk yarının skorunu tayin eden golü attı.

Buna karşın ikinci yarıda etkili olan taraf Inter oldu ve ev sahibi ekip 51. dakikada Marcelo Brozovic, 53. dakikada Matias Vecino, 70. dakikada Stefan de Vrij ve 90+3'te Romelu Lukaku'nun attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter'in puanı 54'e yükselerek liderlik koltuğuna otururken Milan 32 puanda kaldı.

Ibrahimovic, Inter kariyerinde çıktığı 117 resmi maçta 66 gol atıp 29 asist yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Zlatan Ibrahimovic yetmedi! Inter 4 - 2 Milan (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN