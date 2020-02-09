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taraftarını övdü!

'in 21. haftasında , sahasında ligin flaş ekiplerinden FK'yı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, yeni teknik direktör ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller , ve 'ten geldi.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 16:47 ABONE OL
Kevin Prince Boateng Beşiktaş taraftarını övdü!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Kevin Prince Boateng ilk maçında golle buluştu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Gökhan Gönül'ün asistinde şık bir gole imza atan Boateng karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız, golün ardından İbrahim Tatlıses'in 'Birtanem' şarkısının çalınması ile ilgili "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler" dedi.

Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin de formasını terleten Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic yerine oyuna dahil olmuştu. Boateng'in golü siyah-beyazlı taraftarları da sevindirirken, yıldız futbolcunun Burak Yılmaz ile uyumu da taraftarlara ilerleyen haftalar için heyecan yarattı.

Beşiktaş 3 - 0 Gaziantep FK MAÇ SONUCU

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Kevin Prince Boateng Beşiktaş taraftarını övdü!
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