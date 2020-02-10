Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > SON DAKİKA | Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!

SON DAKİKA | 'dan ve açıklaması!

'in 21. haftasında deplasmanda 'nın konuğu oldu. Karşılaşma 'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken maçın henüz 3. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sakatlıktan yeni dönen Uruguaylı sol bekin yeniden sakatlanması camiada endişe yaratırken, Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 14:31 ABONE OL
SON DAKİKA | Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Daha sonra interval koşular yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı.

Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibimizle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.

Takımımız, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN