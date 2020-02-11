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, çeyrek final rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi GMG 'u konuk ediyor. Turun ilk ayağında Fenerbahçe rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakalamıştı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı A Spor ve sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 18:30 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu GMG Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR ise Yiğit Arslan.

Müsabaka A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin konuğu GMG Kırklarelispor
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