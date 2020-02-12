Trabzonspor'a yenildikten sonra Alanyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu devreye girdi.

Beklenmedik kayıplar yaşadıklarını belirten kaptan, "Eğer şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bu kayıpları acilen telafi etmek zorundayız. İlk etapta da Ankaragücü maçına odaklanmalıyız. Karşımızda yeni transferler ve yeni bir teknik adamla çıkışa geçen bir rakip var" dedi.

23. haftada oynanacak Galatasaray derbisinden önce Ankaragücü deplasmanında kazanmaları gerektiği dile getiren milli futbolcu, "Sonraki hafta Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağız. Tabii ki bu derbinin Fenerbahçeli herkes için önemi başka. Ancak şu anda Galatasaray'ı unutup sadece Ankaragücü mücadelesine odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.