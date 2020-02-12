Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta 4 isim yolcu

Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 lig maçını da kazanan teknik direktör Sergen Yalçın diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. 47 yaşındaki teknik direktör bu doğrultuda dört oyuncunun sezon sonunda gönderilmesine karar verd.