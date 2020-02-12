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biletlerini kesti! 'ta 4 isim yolcu

'ın 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlük görevine getirdiği ve siyah beyazlı kulübün başında çıktığı 2 Süper Lig maçını da kazanan teknik direktör , 3 ismin sözleşmelerinin yenilenmesini isterken 4 oyuncunun ise biletini kesti.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 19:01 ABONE OL
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta 4 isim yolcu

'ın başında çıktığı 2 lig maçını da kazanan teknik direktör diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. 47 yaşındaki teknik direktör bu doğrultuda dört oyuncunun sezon sonunda gönderilmesine karar verd.

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Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta 4 isim yolcu
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