Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta 4 isim yolcu

Beşiktaş'ın 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlük görevine getirdiği ve siyah beyazlı kulübün başında çıktığı 2 Süper Lig maçını da kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, 3 ismin sözleşmelerinin yenilenmesini isterken 4 oyuncunun ise biletini kesti.
Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:00Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 19:01ABONE OL
Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 lig maçını da kazanan teknik direktör Sergen Yalçın diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. 47 yaşındaki teknik direktör bu doğrultuda dört oyuncunun sezon sonunda gönderilmesine karar verd.